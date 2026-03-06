Κρήτη: Σχεδίαζαν να βάλουν βόμβες σε σπίτια αστυνομικών – Βρέθηκαν ύποπτες φωτογραφίες

Ένας 23χρονος «εγκέφαλος» από τον Κορυδαλλό όπου είναι προφυλακισμένος κατηγορείται πως έδινε οδηγίες σε δύο 24χρονους Έλληνες (ο ένας με καταγωγή από τη Συρία) για διακίνηση ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Ο 23χρονος από την Αλβανία και οι δύο προαναφερθέντες, σχεδίαζαν να βάλουν βόμβες σε βάρος αστυνομικών.

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε σε δεύτερο χρόνο, όταν μετά από έρευνες αστυνομικών, βρέθηκαν φωτογραφίες σπιτιών αστυνομικών συγκεκριμένης αστυνομικής υπηρεσίας, με σκοπό την τοποθέτηση – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών- βομβών σε σπίτια και οχήματα που χρησιμοποιούν, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο ο 24χρονος Έλληνας έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και οπαδικής βίας.

Διαβάστε ολόκληρη η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, μέλη της οποίας ενέχονται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σε εμπρηστικές προπαρασκευαστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν δύο 24χρονοι ημεδαποί και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα ενός 23χρονου αλλοδαπού έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα για κατοχή εμπρηστικής ύλης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών και Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο 24χρονοι καθ΄ υπόδειξη του 23χρονου, μετέφεραν και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και χρηματικά ποσά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και παράλληλα σχεδίαζαν εμπρηστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών.

Βραδινές ώρες της 03.03.2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο 24χρονοι και ακολούθησαν σωματικές και κατ ΄οικον έρευνες.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

2 τυφέκια,

1 περίστροφο,

1 πιστόλι,

2 μαχαίρια,

1 ξύλινο ρόπαλο,

μεταλλική ράβδος,

1 μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό,

1 μπιτόνι με βενζίνη,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

Το χρηματικό ποσό των (100) ευρώ,

μίγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης,

τρίφτης κάνναβης,

2 κινητά

Επίσης εντοπίστηκε στις οικίες τους φωτογραφικό υλικό αστυνομικών, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω είχαν ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ειδικότερα είχαν κατοπτεύσει τις οικίες των αστυνομικών και είχαν ήδη προμηθευτεί εύφλεκτα υλικά για την κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.