Κρήτη: Συνελήφθη 33χρονος Ουκρανός για εκρηκτικό μηχανισμό έξω από καφετέρια – Αναζητείται 58χρονος

Στη σύλληψη ενός 33χρονου Ουκρανού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης για την υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω από καφετέρια στη λεωφόρο Παπαναστασίου, τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο μηχανισμός δεν ανεφλέγη λόγω τεχνικής αστοχίας.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο 33χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που τοποθέτησε και πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η ταυτοποίησή του προέκυψε από τον συνδυασμό στοιχείων και κυρίως από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αρχές αναζητούν και έναν 58χρονο Ελληνα, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να ανέθεσε την ενέργεια έναντι 2.000 ευρώ. Το Cretalive.gr αναφέρει ακόμη ότι ο 58χρονος κατονομάζεται από τον ίδιο τον 33χρονο στην προανακριτική του απολογία.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα έκρηξης, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ συνελήφθη και για απείθεια, καθώς κατά την κατ’ οίκον έρευνα φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης.