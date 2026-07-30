Κρήτη: Στην εντατική κοριτσάκι τριών ετών με συμπτώματα πνιγμού

«Εξαιρετικά κρίσιμη» χαρακτηρίζεται η κατάσταση του παιδιού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Χανιά, στην Κρήτη, με συμπτώματα πνιγμού από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ERTNEWS πρόκειται για ένα κοριτσάκι τριών ετών, το οποίο μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7/26) στο νοσοκομείο στα Χανιά, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Το παιδί, κρίθηκε απαιτούμενο να διασωληνωθεί και να μπει αμέσως στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ για πιο εντατική νοσηλεία.

Η κατάστασή της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ Στέλιο Κτενιαδάκη που μίλησε στο ertnews.gr, «κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για την ζωή του».