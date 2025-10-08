Κρήτη: Πώς 15χρονη έστειλε στη φυλακή τον βίαιο πατέρα της – Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στην «αγκαλιά» ειδικών γιατρών και ψυχολόγων βρίσκεται η 15χρονη- μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας στην Κρήτη– η οποία κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία τον πατέρα της.
Η οικογένεια ζει σε χωριό του δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί όπου ο ένας 41χρονος φέρεται, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» η 15χρονη κόρη του, είχε βίαια ξεσπάσματα κατά της 34χρονης συζύγου του και των τεσσάρων παιδιών τους.
Οι φωνές και η βία είχαν γίνει καθεστώς σε αυτό το σπίτι με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά. Αυτή τη φορά όμως ήταν η 15χρονη κόρη, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, που αποφάσισε να κάνει κάτι, να αντιδράσει.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού», με σημερινή ανακοίνωσή του, επισημαίνει τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης: Ο οργανισμός ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε η 15χρονη, προτρέποντας κι άλλα παιδιά να κάνουν το ίδιο εφόσον αντιληφθούν επικίνδυνες συμπεριφορές από τους γονείς τους.
Το «Χαμόγελο» σημειώνει πως «στις 5 Οκτωβρίου 2025 έλαβε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 από 15χρονη, η οποία ανάφερε σοβαρά προβλήματα στην οικογένειά της. Στις 6 Οκτωβρίου 2025, η 15χρονη κάλεσε στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ξανά, ζητώντας να ενημερωθούν και οι Αστυνομικές Αρχές.
Η 15χρονη, συνοδεία κοινωνικού λειτουργού του Οργανισμού, προσήλθε στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων και κατέθεσε με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Κατόπιν αυτών των ενεργειών, από το «Χαμόγελο» ενημερώνουν πως με εισαγγελική εντολή, η 15χρονη βρίσκεται σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και εθελοντές του Οργανισμού βρίσκονται σταθερά μαζί της.
Η 34χρονη σύζυγος επιβεβαίωσε τα βίαια ξεσπάσματα του 41χρονου, ο οποίος και συνελήφθη.
Πηγή newsit.gr