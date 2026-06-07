Κρήτη: Πώς η ΕΥΠ έφτασε στα ίχνη του Παλαιστίνιου – Το διαμέρισμα στα Πατήσια, τα χημικά και το «χτύπημα» σε πλοίο με Ισραηλινούς

Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στην Κρήτη την ερχόμενη Τρίτη, φαίνεται πως είχε βάλει στόχο ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο (06.06.2026) στον Άγιο Νικόλαο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και αξιωματούχων της ΕΥΠ.

Ο Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, φαίνεται πως έμενε στην χώρα μας τουλάχιστον 1 χρόνο –είχε αποκτήσει άσυλο– ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Αξιωματούχοι της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως ο 37χρονος φέρεται να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και να ταξίδευε σε συγκεκριμένες περιοχές, ακόμη και της χώρας μας, σχεδιάζοντας τρομοκρατικές ενέργειες.

Στο μικροσκόπιο των αρχών για την υπόθεση, βρίσκεται τόσο η σύλληψη 4 ατόμων στην Κύπρο, πριν από 2 εβδομάδες και εκείνοι με την κατηγορία της τρομοκρατίας, όσο και το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια.

Κατά την έφοδο που έγινε στο διαμέρισμα στην Αθήνα, σύμφωνα με το Ertnews, αστυνομικοί βρήκαν ένα εν δυνάμει εργαστήριο. Πέρα από υπολογιστές, κινητά και usb, εντοπίστηκε αντιδραστήρας αλλά και κάποια χημικά τα οποία όμως από μόνα τους δεν μπορούν να κατασκευάσουν εκρηκτικά μιας και έλειπαν κρίσιμα υλικά.

Οι αρχές φέρεται πως εξετάζουν παραγγελίες που είχε κάνει online για διάφορα χημικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Πληροφορίες λένε πως ο αλλοδαπός, κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, παραδέχθηκε ότι θα πραγματοποιούσε χτύπημα όμως την τελευταία στιγμή δίστασε.

Αυτός ο ισχυρισμός φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές και έτσι οι έρευνες συνεχίζονται.

Η σύνδεση με τις συλλήψεις στην Κύπρο

Η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, φέρεται πως συνδέεται με την σύλληψη 4 ατόμων στην Κύπρο, πριν από σχεδόν 15 ημέρες, καθώς κατηγορούνται πως σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχους ισραηλινών συμφερόντων.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη υπόθεση αξιολογείται από τις κυπριακές αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες φέρεται να παραδέχθηκε ότι πράγματι σχεδίαζαν να κάνουν επίθεση κατά ισραηλινών στόχων, με φόντο τα γεγονότα στη Γάζα.

Ρόλο- κλειδί στην υπόθεση φέρεται να είχαν τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων από τα οποία προέκυψαν επαφές με άλλα πρόσωπα.

Έτσι σε ανοικτό δίαυλο με μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών στο πεδίο της αναζήτησης προσώπων με τα οποία οι συλληφθέντες της Κύπρου συνδέονταν, μπήκε στο μικροσκόπιο και ο Παλαιστίνιος της Κρήτης και οι αρχές μετά από στενή παρακολούθηση αποφάσισαν ότι έπρεπε να προχωρήσουν στη σύλληψη του.