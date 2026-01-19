Κρήτη: Ποινή φυλάκισης 29 μηνών σε οδηγό μετά από επεισοδιακή καταδίωξη – Πιάστηκε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα

Ποινή φυλάκισης 29 μηνών εκ των οποίων οι δύο μήνες είναι εκτιταίοι, επιβλήθηκαν στον 43χρονο οδηγό, για το συμβάν που έγινε στην περιοχή Θέρισος του Ηρακλείου, τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1/26).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει σε μπλόκο της Τροχαίας, στο Ηράκλειο, εκείνος το αγνόησε και αναπτύσσοντας ταχύτητα, έφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ακολούθησε καταδίωξη, με τον 43χρονο που δεν είχε δίπλωμα και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, σε κάποιο σημείο της καταδίωξης αυτής, να πέφτει πάνω σε όχημα της Αστυνομίας.

Ακολούθησε η σύλληψή του, ενώ σήμερα (19/1/26) κατά την αυτόφωρη διαδικασία, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είδε το σήμα των αστυνομικών και πως έχει μετανιώσει για τις πράξεις του.