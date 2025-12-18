Κρήτη: Νέα μαρτυρία για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό – «Τον είδα δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του σε εκκλησία» λέει ασθενής του

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν πριν 11 μέρες από το Ηράκλειο. Οι γονείς του αγωνιούν, ενώ κρατούμενος παραμένει ο αυτοαποκαλούμενος ερευνητής, ο οποίος ισχυριζόταν ότι εντόπισε τον νεαρό στην Σούδα και τελικά συνελήφθη για απάτη.

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις που έκανε ένας μάρτυρας, ο οποίος γνώριζε ως ασθενής τον 33χρονο γιατρό, είπε ότι είδε τον αγνοούμενο δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του στο κέντρο του Ηρακλείου στην Κρήτη, να περπατά μαζί με έναν άλλον άνδρα, αλλοδαπής καταγωγής.

«Είδα στην τηλεόραση ότι αυτό και την άλλη μέρα τον είδα. Εδώ από το παράθυρο κοιτούσα και τον βλέπω με έναν κοντό, αδύνατο με μαύρα ρούχα, αλλά αυτός δεν μου φαινόταν ο άλλος για Έλληνας, φαινόταν σαν Πακιστανός. Και λέω στην αδερφή μου, να, ο γιατρός ο ΩΡΛ, το παιδί αυτό ο ψηλός ο Θεσσαλονικιός», ανέφερε ο μάρτυρας μιλώντας στο Live News.

Και συνέχισε: «Φορούσε νομίζω ένα μπεζ παντελόνι και ένα μπλε από πάνω. Έκανε κάτι στάσεις γρήγορες. Στροφή και στρίβει και πήγανε προς τα πάνω. Και κάνει έτσι ένα βήμα μπροστά και πίσω και κάτι είπανε μεταξύ τους και πήγανε προς τα επάνω. Και παίρνω το 100 τηλέφωνο».

Η αδερφή του μάρτυρα είπε με τη σειρά της πως μία ημέρα μετά την εξαφάνιση του 33χρονου, τον είχε δει να μπαίνει σε μία εκκλησία. «(Η αδερφή μου) μου λέει τον είδα στην εκκλησία και μπήκε, τον γιατρό. Τον είδα, λέει και μπήκε μέσα, άναψε ένα κεράκι, προσκύνησε κι έφυγε», είπε.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 33χρονου, με την αγωνία της οικογένειάς του να κορυφώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αυτοαποκαλούμενος επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, προσήχθη από την αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εμπλοκή του στις έρευνες για την εξαφάνιση του γιατρού. Ο ίδιος έλεγε τις προηγούμενες μέρες πως είχε καταφέρει να εντοπίσει τα ίχνη του αγνοούμενου γιατρού στην πόλη των Χανίων αλλά διαπιστώθηκε πως οι ισχυρισμοί του ήταν ψεύτικοι. Πλέον κατηγορείται για απάτη και την Παρασκευή (19.12.2025) αναμένεται να βρεθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Μάλιστα, ο ερευνητής αρχικά ζήτησε 5.000 ευρώ αλλά δεν περιορίστηκε εκεί καθώς στη συνέχεια τους ζήτησε και άλλα. Ο ερευνητής είχε φροντίσει να δημιουργήσει ένα προφίλ σοβαρού επαγγελματία. Ο ίδιος αυτοαποκαλούνταν ως επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης σε διάφορους κλάδους. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το πεδίο της έρευνας.