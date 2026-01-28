Κρήτη: «Μάχη» για τη ζωή δίνει πέντε ημερών βρέφος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο

Αγωνία για ένα βρέφος, μόλις 5 ημερών που δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το βρέφος που βρισκόταν στο νησί της Ρόδου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα αεροπορικώς στην Κρήτη, όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον λόγο που το παιδάκι χρειάστηκε να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Σήμερα το απόγευμα δεχθήκαμε κλήση από το ΕΚΑΒ για μια επείγουσα διακομιδή

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού μας, με τη θερμοκοιτίδα, ανέλαβε τη μεταφορά ενός νεογέννητου αγοριού μόλις 5 ημερών.

Το μικρό αγγελούδι ταξίδεψε από τη Ρόδο με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο.

Στο πλευρό του, σε αυτή τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα διαδρομή, βρέθηκαν οι διασώστες του Οργανισμού μας, ο ιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του — μια πορεία γεμάτη αγωνία, πίστη και αγάπη.

Ευχόμαστε ολόψυχα στο μικρό μας αγόρι να γίνει σύντομα καλά και η οικογένειά του να μπορέσει πολύ γρήγορα να τον κρατήσει υγιή και χαμογελαστό στην αγκαλιά της».