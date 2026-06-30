Κρήτη: Ισόβια και πολυετείς καθείρξεις στη μητέρα του 3χρονου Άγγελου και στον πρώην σύντροφό της – Το παιδί κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου ο οποίος στα 3 του χρόνια κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 χρόνια και 3 μήνες.

Νωρίτερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους την 27χρονη και τον 44χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, καταδικάστηκαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία, οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Ο 44χρονος κρίθηκε ακόμη ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών που υπέβαλαν οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων.

Αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορία για κακοποίηση του παιδιού σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.