Κρήτη: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη στο Ηράκλειο

Μια γυναίκα περίπου 50 ετών εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Η είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη σε ένα πρόχειρο παράπηγμα κοντά στην περιοχή Δύο Αοράκια, στο Ηράκλειο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η νεκρή είναι Ελληνίδα, η οποία όμως δεν κατάγεται από την Κρήτη.

Στο σημείο επικράτησε έντονη κινητοποίηση, με τις αρχές να φτάνουν άμεσα για να εξετάσουν τον χώρο και να συλλέξουν στοιχεία. Οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν ιδιαίτερα σκληρές, με την υπόθεση να προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και διασωστών η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος έχουν αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να πέσει φως στην υπόθεση.