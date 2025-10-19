Κρήτη: Αναστάτωση στο φαράγγι της Πατσού – Κινητοποίηση των αρχών για τραυματισμένη γυναίκα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (19.10.2025) στο Ρέθυμνο στην Κρήτη με τις διασωστικές ομάδες να «χτενίζουν» το φαράγγι Πατσού όπου μια 45χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Σύμφωνα με το patris.gr, η γυναίκα μετά τον τραυματισμό της γυναίκας στο φαράγγι της Κρήτης, δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία της – οι συνοδοιπόροι της ενημέρωσαν για το συμβάν μέσω 112 και κινητοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Φωτεινής και του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ώστε να μπορέσει να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.