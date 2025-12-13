Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται – Βρέθηκε το αυτοκινητό του, εκδόθηκε Silver Alert

Αγνοούνται από την περασμένη Κυριακή τα ίχνη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη και μάλιστα για την εξαφάνισή του έχει εκδοθεί Silver Alert.

Η κινητοποίηση των αρχών μετά την εξαφάνιση του γιατρού είναι μεγάλη με τις αρχές να έχουν εστιάσει τις έρευνές τους στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Η εξαφάνιση του γιατρού ΩΡΛ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι μένουν εκτός Κρήτης, καθώς αν έχουν προσπαθήσει όλες αυτές τις μέρες δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών για την εξεύρεση του 33χρονου γιατρού. Χθες το βράδυ (12/12) ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, μετά από αίτημα της οικογένειάς του και μετά τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς του στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι του γιατρού στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι συγγενείς του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Αναλυτικά το δελτίο εξαφάνισης αναφέρει:

«Ο Αλέξιος Τσικόπουλος, 33 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Ηράκλειο Κρήτης, το πρωί της 07/12/25.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Έχει ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,94 μ. και είναι κανονικού βάρους.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 12ης/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».