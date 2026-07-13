Κουφονήσια: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της πλωτής καντίνας σε παραλία Natura

Σάλο προκάλεσε στα Κουφονήσια ένας επιχειρηματίας με την ιδέα που είχε να ανοίξει μία πλωτή καντίνα σε παραλία η οποία εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000.

Τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στα Κουφονήσια προκάλεσε μία πλωτή καντίνα η οποία εμφανίστηκε σε παραλία η οποία εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000.

Στη θέα της πλωτής καντίνας, οι κάτοικοι κάλεσαν το Λιμενικό το οποίο επιλήφθηκε της κατάστασης και συνέλαβε τον επιχειρηματία.

Για το περιστατικό μίλησε στο MEGA η Ιάνθη Στεργίου, γραμματέας πολιτιστικού συλλόγου Κουφονησιωτών «Η Κέρος» και ανέφερε πως «δεν υπάρχει καμία νόμιμη αδειοδότηση που μπορεί να λάβει κάποιος για αυτό».

Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονήσια προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου 11/7, κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος. Κατά την διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και, όσο παρέμεινε στην περιοχή, δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα.

Η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της, στα πλαίσια του αυτοφώρου. Το λιμεναρχείο Νάξου, διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.