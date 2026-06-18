Κορωπί: Σε οπλοστάσιο είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους ένας 56χρονος και ένας 27χρονος – Έκρυβαν ναρκωτικά, λαθραίο αυτοκίνητο και μηχανές

Για κατοχή παράνομων όπλων και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνελήφθησαν ένας 56χρονος και ένας 27χρονος στο Κορωπί, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία σήμερα Πέμπτη (18.6.26).

Οι δύο άνδρες, που συνελήφθησαν στο Κορωπί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί προσωπικών δεδομένων, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με αποθήκευση παράνομων αντικειμένων σε σπίτια των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή του Κορωπίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα περίστροφο, πλήθος φυσιγγίων, 59 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα αυτοκίνητο χωρίς αριθμό πλαισίου το οποίο ελέγχεται ως προϊόν λαθρεμπορίας, δύο μοτοσυκλέτες χωρίς αριθμό πλαισίου για τις οποίες διερευνάται η κατοχή τους, δύο κυνηγετικά όπλα, μία κάμερα με δύο καταγραφικά, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένας τρίφτης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.