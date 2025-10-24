Κορωπί: Ο 50χρονος τρεις ημέρες πριν τον ξυλοδαρμό είχε κλειδώσει την 40χρονη και το παιδί έξω από το σπίτι

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός της 40χρονης στο Κορωπί από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Η γυναίκα στο Κορωπί έχει δεχτεί ανελέητο ξυλοδαρμό έχει χτυπήματα σε όλο της το σώμα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού.

Ο 50χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί και πριν από δύο χρόνια για ενδοοικογενειακή βία, μετά τον ξυλοδαρμό τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία παίζοντας «θέατρο» και προσπαθώντας να παραπλανήσει της Αρχές για τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του.

Παράλληλα σύμφωνα με μαρτυρίες, τρεις ημέρες πριν το περιστατικό, ο 50χρονος είχε κλειδώσει τη σύντροφό του έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί.

Γείτονες αναφέρουν ότι η γυναίκα φαινόταν στενοχωρημένη, αλλά απέφευγε να μιλήσει για ό,τι συνέβαινε.

Απαντήσεις θα δώσει και το κινητό του 50χρονου καθώς από το στίγμα θα φανεί αν ήταν σπίτι την ώρα του ξυλοδαρμού ή αν βρήκε την γυναίκα αιμόφυρτη όπως ισχυρίζεται.

Το χρονικό

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο 50χρονος, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς, επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι στο σπίτι.

Τότε, όπως λέει, αντίκρισε τη 40χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος. Αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ για να σώσει τη σύντροφό του, καλεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

«Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα από το αεροδρόμιο τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», είπε.

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά»

Οι αστυνομικοί φτάνουν και βλέπουν αίματα παντού. Η γυναίκα στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις της, το 8 μηνών βρέφος στην κούνια και το αγοράκι 4 ετών έντρομο, σε κατάσταση σοκ, στην αυλή. «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά το κεφάλι» φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς.

Αμέσως ο 50χρονος συλλαμβάνεται. Στο σπίτι έχει ήδη φτάσει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού που φοιτά ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη μητέρα.

Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού, συνόδευσε τα δύο αγόρια στο νοσοκομείο Παίδων και παρέμεινε μαζί τους όλο το βράδυ.

Η βίαιη συμπεριφορά του 50χρονου

Η 40χρονη μητέρα έχει διασωληνωθεί στον Ερυθρό Σταυρό, με τη ζωή της να κρέμεται από μία κλωστή. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα κρανίου και ζυγωματικών, καθώς και θλάση στον εγκέφαλο.

«Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι, για το πού θα μένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ερχόταν εδώ αρκετές φορές και έκλαιγε. Λεκτική βία, ναι, συνέχεια, ότι ήταν άχρηστη, ότι δεν ήταν καλή μάνα».

Ο 50χρονος είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του.

«Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο ‘Λαϊκό’ είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό», δήλωσε φίλη της 40χρονης.

Η γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλες της το μαρτύριο που περνούσε.

«Ήταν ένας αγροίκος. Φερόταν έτσι πάντα με αυτόν τον τρόπο στην οικογένειά του. Την έβριζε την κοπέλα, την χτυπούσε μπροστά στα παιδιά, την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά».

Τα δύο παιδιά που βίωσαν την φρίκη μεταφέρθηκαν στο Παίδων. Σε κατάσταση σοκ παραμένει το μεγάλο αγοράκι. Ο 50χρονος έφτασε στον εισαγγελέα, όπου αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.