Κορωπί: Ζητά την επιμέλεια των παιδιών της η 40χρονη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της

Εξελίξεις στο θέμα του άγριου ξυλοδαρμού της 40χρονης μητέρας στο Κορωπί από τον σύντροφό της, με την γυναίκα να παραμένει με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Η 40χρονη αρχίζει πλέον να θυμάται όσα έχουν συμβεί σχετικά με τον ξυλοδαρμό της από τον σύντροφό της στο Κορωπί, ενώ ο ίδιος ο γιος της, τής αποκάλυψε ότι τη χτύπησε ο πατέρας του.

Σήμερα 3 Νοεμβρίου βρέθηκε στην εισαγγελία ανηλίκων, ζητώντας την επιμέλεια των παιδιών της σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star.

«Απαίσιο γεγονός, έγκλημα ενάντια στην κόρη μου. η ζωή της ήταν σε κίνδυνο και νομίζω και η ζωή των παιδιών της», λέει ο πατέρας της γυναίκας.

Η 40χρονη μητέρα κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων προκειμένου να αναλάβει την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της.

Πλέον αρχίζει και θυμάται το περιστατικό, όμως καταλυτικό ρόλο έπαιξαν όσα της είπε ο μεγάλος της γιος: «μαμά, σε χτύπησε ο μπαμπάς».

«Έχει αρχίσει να ανακαλεί στη μνήμη της, όπως για παράδειγμα ότι δεν ήταν πιωμένη, ότι δεν θυμάται να υπήρξε εισβολή στο σπίτι από τρίτους, από ληστές και τον πιστεύει», λέει ο δικηγόρος της 40χρονης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου», δηλώνει η 40χρονη μητέρα

Στην αίτησή της προς την εισαγγελία ανηλίκων, τονίζει ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τον σύντροφό της και δηλώνει ότι φοβάται πλέον για τη ζωή της.

«Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει, και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παραλίγο να μου στοιχίσει τη ζωή. δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο καμία επαφή με τον κατηγορούμενο, καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου»

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της προσθέτει: «Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι τα παιδιά και η ίδια να προστατευθούν από τον άντρα που προσπάθησε να τη σκοτώσει.

Χρειάζεται θεραπεία, αλλά αρχίζει να θυμάται τι έγινε και αυτό που θέλει περισσότερο είναι να προστατευθεί από τον κακοποιητή της. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να είναι κοντά της και στα παιδιά της».

Η μητέρα, που μένει πια στο «Παίδων» δίπλα στα παιδιά της, έχει στο πλευρό της τον πατέρα της, ο οποίος είναι γνωστός ψυχίατρος στη Λιθουανία. Όταν ανακαλέσει στη μνήμη της και τη στιγμή του ξυλοδαρμού, τότε θα καταθέσει και στον ανακριτή