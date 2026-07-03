Κορινθία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι

Η φωτιά στην Κορινθία δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, με την κατάσταση να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση μετά τις πολύωρες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην Κορινθία, η φωτιά παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν μικρές αναζωπυρώσεις στο Σπαθοβούνι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα, 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, εθελοντές 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στις 17:00 εστάλη μήνυμα μέσω του «112» στους κατοίκους στο Σπαθοβούνι, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο ερευνά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί συνεχώς την περιοχή με τη βοήθεια drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Ενημέρωση για την πορεία της πυρκαγιάς έδωσε και ο δασάρχης Κορίνθου, κ. Αδάμ, στον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Σωτήρη Μουρίκη και στον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Σπύρο Ζαχαριά.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αναζωπύρωσης, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.