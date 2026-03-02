Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί φώναζε ο 38χρονος στην 31χρονη έγκυο σύντροφό του που βρέθηκε νεκρή» λέει γειτόνισσα του ζευγαριού

«Ψόφα σαν σκυλί» φέρεται να φώναζε ο 38χρονος στην 31χρονη έγκυο σύντροφό του που βρέθηκε χθες Σάββατο (28.2.26) στον Κολωνό, όπως υποστηρίζει γειτόνισα του ζευγαριού μιλώντας στο newsit.gr.

Η άτυχη γυναίκα ήταν 4 μηνών έγκυος όταν βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό. Ο 38χρονος σύντροφός της είχε προσαχθεί από τις αστυνομικές Αρχές και ισχυρίστηκε ότι η 31χρονη έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε. Δεν έπεισε τους αστυνομικούς και τελικά συνελήφθη. Την ίδια ώρα ο ιατροδικαστής στην εξέταση του φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 31χρονης.

Η περιγραφή γειτόνισσας του ζευγαριού που μιλάει στο newsit.gr για τα όσα άκουσε λιγα λεπτά πριν από το περιστατικό, είναι σοκαριστική.

«Εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι και έπινα καφέ και ακούω μια δυνατή φωνή γυναικεία ένα ουρλιαχτό. Και έναν άντρα να λέει “ψόφα σαν σκυλί” και μετά ακούγονταν καβγας και βρισιές», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, «ο άντρας φώναζε και ούρλιαζε και μετά σε κάποια φάση στις 15:30 σιωπή. Οι φωνές ξεκίνησαν στις 15:00. Μετά είδα που έκλεισαν με ταινία το στενό και ήρθε η αστυνομία».

«Τσακωνόντουσαν συνέχεια, άκουγα φωνές συχνά. Το τελευταίο καιρό, βρισιές ακουγόντουσαν αλλά δεν τους έβλεπες μέσα στο σπίτι! Ήταν πολύ οξύθυμο άτομο και όταν νευρίαζε, ακούγονταν συνέχεια. Παλιότερα ερχόταν και η αστυνομία όταν μάλωνε με την προηγούμενη σχέση. Άκουγα φασαρία, εκεί έμενε και η γιαγιά του 38χρονου. Όποιον και να ρωτήσεις εδώ όλοι ξέραμε ότι ήταν πολύ οξύθυμος. Μπορεί να ήταν και καλό παιδί όπως λένε αλλά ίσως να έχασε τον έλεγχο», ισχυρίζεται η γειτόνισσα του ζευγαριού.

«Μου είπε ότι χτύπησε η γυναίκα του στο μπάνιο»

Άλλη γειτόνισσα με το που άκουσε το ασθενοφόρο και κατέβηκε να δει τι έχει συμβεί μιλάει στο newsit.gr λέγοντας ότι ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι η 31χρονη έπεσε στο μπάνιο και χτύπησε.

«Εγώ με το που άκουσα το ασθενοφόρο βγήκα αρχικά στο μπαλκόνι να δω τι έγινε και μετά κατέβηκα κάτω δω τι έγινε. Μίλησα μαζί του και μου είπε ότι χτύπησε η γυναίκα του στο μπάνιο. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες τους είδαμε μαζί και ήταν μια χαρά και πολύ χαρούμενοι που περίμεναν το παιδί τους. Γενικά ακουγόντουσαν καβγάδες και ο ένας έβριζε τον άλλον», αναφέρει η γειτόνισσα του ζευγαριού.