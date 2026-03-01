Κολωνός: Συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (1/3/2026), ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε χθες νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό.

Η άτυχη γυναίκα ήταν 4 μηνών έγκυος όταν βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό, το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02/2026).

Ο 38χρονος είχε προσαχθεί από την πρώτη στιγμή και υποστήριξε στις Αρχές ότι την βρήκε πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος, λέγοντας ότι έπεσε από αυτές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Ιατροδικαστικής έσπευσε στο σημείο, εκτιμώντας πως η περιγραφή του φαίνεται πως δεν συνάδει με τα τραύματα που έφερε η αδικοχαμένη γυναίκα.

Αν και δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος του άνδρα, κάτοικοι του Κολωνού και γείτονες του ζευγαριού αναφέρουν πως καυγάδιζαν συχνά.