Κολωνός: Πρωτοχρονιάτικο «ριφιφί» για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών – Άνοιξαν τρύπα στον τοίχο

Απίστευτο ριφιφί για 500 ευρώ πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς (01.01.2026), σε κατάστημα παιχνιδιών, στον Κολωνό.

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Αντιγόνης, στον ακάλυπτο χώρο και ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που στεγάζει το κατάστημα παιχνιδιών στην Λένορμαν, στην περιοχή του Κολωνού.

Τότε οι άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο του καταστήματος.

Στη συνέχεια διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι αναζητούνται.