Κολωνός: Οδηγοί μηχανής πιάστηκαν στα χέρια σε σιδηροδρομική διάβαση για την προτεραιότητα – Βίντεο από τον άγριο καυγά τους

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15.06.2026) στον Κολωνό, όταν δύο οδηγοί μηχανών πιάστηκαν στα χέρια για την προτεραιότητα, πάνω στη σιδηροδρομική διάβαση. Στο βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καυγά τους, φαίνονται οι δύο οδηγοί, με τα κράνη στα χέρια να διαπληκτίζονται.

Ο καυγάς άρχισε στην οδό Αγίου Μελετίου στον Κολωνό με τους οδηγούς να ξεκινούν έντονη λογομαχία για την προτεραιότητα των οχημάτων. Οι δύο άνδρες στη συνέχεια έβγαλαν τα κράνη τους και ξεκίνησαν να κυνηγιούνται γύρω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα ενώ αυτόπτες μάρτυρες τους παρακολουθούσαν με ανοιχτό το στόμα.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και έτσι οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια ενώ «μετέφεραν» τον καυγά τους ακόμα και πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Τότε ξεκίνησαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον με τα κράνη τους.

Δείτε το βίντεο:

Το επεισόδιο έγινε πάνω σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση από την οποία περνούν συχνά τρένα, με τους δύο οδηγούς να μην αντιλαμβάνονται το πόσο επικίνδυνο ήταν να ξεκινήσουν καυγά σε εκείνο το σημείο.

Λίγη ώρα μετά, οι οδηγοί έληξαν την συμπλοκή και αποχώρησαν.