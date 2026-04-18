Κολωνός: Δυο νεκροί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Άργους στον Κολωνό τα ξημερώματα του Σαββάτου (18.04.2026) με δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από τη φωτιά νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα που εντοπίστηκαν χωρίς στις αισθήσεις τους στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Κολωνό. Ο άνδρας είναι γύρω στα 50 και η γυναίκα μια ηλικιωμένη περίπου 80 ετών που φέρεται να έχασε τη ζωή της από ανακοπή.

Ένα τρίτο άτομο μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν απομακρυνθεί ένοικοι και από γειτονικό διαμέρισμα της τριώροφης πολυκατοικίας, καθώς η φωτιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.