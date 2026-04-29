Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στην περιοχή του Κολωνού, για τον εντοπισμό ενός 73χρονου άνδρα που είχε προκαλέσει αναστάτωση, όταν μπούκαρε μέσα σε σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου προσπάθησε να κάνει ληστεία.

Τέρας ψυχραιμίας ήταν μία ταμίας σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν άνδρα που επιχείρησε να ληστέψει το κατάστημα, κραδαίνοντας ένα όπλο μπροστά στο πρόσωπό της.

Παρά την πίεση της στιγμής, δεν του έδωσε ούτε ένα ευρώ, αποφεύγοντας τα χειρότερα και ειδοποίησε τις αρχές, τρέποντας τον επίδοξο ληστή σε φυγή.

Πέντε μόλις λεπτά από την καταγγελία για την ένοπλη ληστεία στο σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί «χτένισαν» τα στενά γύρω από την οδό Ναυπλίου, αναζητώντας τα ίχνη του, μέχρι που τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 73χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει πέρασε ακόμα και μέσα από λαϊκή αγορά, επιχειρώντας να χαθεί μέσα στο πλήθος.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, οι αστυνομικοί γύρισαν κάθε στενό του Κολωνού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό να εντοπίσουν τον επίδοξο ληστή, ενώ έκαναν και σωματικούς ελέγχους για να βρουν τον άνδρα που προκάλεσε πανικό στο σούπερ μάρκετ.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/04/kolonos.mp4

Ο 73χρονος τελικά εντοπίστηκε στην οδό Μύλων, ενώ στο σπίτι του, μετά από έρευνα των αρχών βρέθηκε και ένα περίστροφο.

Γείτονες λένε ότι ο 73χρονος ήταν πολύ καλός άνθρωπος και έπεσαν από τα σύννεφα όταν έμαθαν ότι έκανε απόπειρα ληστείας.

To άρθρο Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντα από το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον 73χρονο που απείλησε με όπλο ταμία σε σούπερ μάρκετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr