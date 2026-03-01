Κολωνός: Αναπάντητα ερωτήματα για την 31χρονη έγκυο που βρέθηκε νεκρή – Βασικός ύποπτος ο σύντροφός της

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την 31χρονη έγκυο που βρέθηκε νεκρή και με τραύματα στο κεφάλι της, μέσα στο σπίτι της στον Κολωνό.

Ως βασικός ύποπτος θεωρείται ο σύντροφός της ο οποίος προσήχθη. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό, το μεσημέρι του Σαββάτου (28.02.2026).

Ο 38χρονος υποστήριξε στις αρχές ότι την βρήκε πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος και εκτίμησε ότι έπεσε από αυτές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Ιατροδικαστικής έσπευσε στο σημείο, εκτιμώντας πως η περιγραφή του δεν συνάδει με τα τραύματα που έφερε η αδικοχαμένη γυναίκα.

«Καυγάδιζαν ξανά»

Αν και δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος του άνδρα, κάτοικοι του Κολωνού και γείτονες του ζευγαριού αναφέρουν πως καυγάδιζαν συχνά.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/kolonos-marturia.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/kolonos3.mp4

Μάλιστα, ο άνδρας φέρεται πως έβαζε τις φωνές και σε άλλα άτομα.

Γείτονας αποκάλυψε πως ο 38χρονος έχει ακόμη ένα παιδί με το οποίο όμως δεν έχει σχέσεις λόγω της συμπεριφοράς που είχε και στην πρώην σύντροφο του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για δυστύχημα.