Κολωνάκι: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης ζητά 1 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για το τζιπ που έπεσε πάνω στο εστιατόριο

Αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ θα ζητήσει γνωστός φωτογράφος για το ατύχημα στο Κολωνάκι, όταν ένα τζιπ, χωρίς οδηγό, έπεσε πάνω σε εστιατόριο το βράδυ της 12ης Ιουλίου 2025.

Το τζιπ έπεσε με την όπισθεν πάνω στα τραπέζια του εστιατορίου που βρίσκονταν επί της οδού Λουκιανού στο Κολωνό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης.

Οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με έξι από αυτούς να παραμένουν για πολλές μέρες. Ανάμεσά τους και ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης, ο οποίος σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, είχε παγιδευτεί κάτω από το θηριώδες όχημα και χρειάστηκε να απομακρυνθεί το τζιπ για να απεγκλωβιστεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φωτογράφος και τα δύο μοντέλα που βρίσκονταν μαζί του στο εστιατόριο ετοιμάζουν αγωγές που θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο παρκαδόρος δεν ασφάλισε το χειρόφρενο του τζιπ με αποτέλεσμα το όχημα να κυλήσει στον δρόμο.

«Ένας εκ των τραυματιών έχασε 20 κιλά, ατρόφησε το σώμα του»

«H δικηγορική εταιρεία μας εκπροσωπεί έξι τραυματίες του συγκεκριμένου ατυχήματος. Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Ένας εξ αυτών ήταν στην εντατική για πάνω από έναν μήνα και έχασε 20 κιλά μυϊκής μάζας. Ατρόφησε όλο του το σώμα. Ακόμα δεν γνωρίζει την ακριβή βλάβη που έχει υποστεί», ανέφερε ο δικηγόρος έξι τραυματιών, Τέλλος Αγαπηνός.

«Δεν έχουν εργαστεί μετά από τόσους μήνες. Θα κατατεθεί άμεσα αγωγή άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ συνολικά, μπορεί και άνω των δύο εκατομμυρίων. Είναι έτοιμες οι αγωγές. Το μόνο που μας σταματά είναι ότι δεν μας έχει δοθεί ακόμα πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, καθώς η Τροχαία δεν έχει ολοκληρώσει την προανάκριση», δήλωσε.