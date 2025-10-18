Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο χήρας υπουργού από φωτιά – Τα ευρήματα για εμπρησμό και η έρευνα του ανθρωποκτονιών

Την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, της «αρχόντισσας του Κολωνακίου» επανεξετάζει η αστυνομία με το θρίλερ να μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Η Ελένη Παπαδοπούλου χήρα του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο οροφοδιαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 με την εκπομπή Φως στο Τούνελ να προσπαθεί να φωτίσει σκοτεινά σημεία μιας υπόθεσης που μοιάζει βγαλμένη από αστυνομικό μυθιστόρημα.

Αρχικά, όλοι έλεγαν πως η άτυχη γυναίκα είχε αποκοιμηθεί με ένα τσιγάρο αναμμένο και πως από την φωτιά που προκλήθηκε αρχικά έχασε τις αισθήσεις και στην συνέχεια την ζωή της. Όμως τα σημάδια που έμειναν πίσω μαρτυρούσαν πως κάτι πολύ πιο σκοτεινό είχε συμβεί… Η φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν…

Όπως, αποκάλυψε η εκπομπή, οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις ανέτρεψαν το σενάριο. Η γυναίκα φαίνεται πως ήταν ήδη νεκρή όταν ξέσπασε η φωτιά.

Στο Ανθρωποκτονιών η έρευνα…

Η Εισαγγελία Αθηνών με παραγγελία της ζητά διερεύνηση της υπόθεσης για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια. Έχει διαβιβάσει μάλιστα τη δικογραφία στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που πλέον χειρίζεται την υπόθεση.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ανέφερε πως το ποσοστό αιθάλης (δηλαδή μονοξειδίου του άνθρακα, CO) στο αίμα που έδειξε η εξέταση καρβοξυαιμοσφαιρίνης ήταν πολύ κοντά στις φυσιολογικές τιμές, μόλις 5%. Επίπεδα του 20% προκαλούν συμπτώματα δηλητηρίασης και 50-60% το θάνατο. Η γυναίκα δεν βρισκόταν στη ζωή για να εισπνεύσει καπνό.

Η έρευνα έφερε στο φως και στοιχεία από την αυτοψία και το πόρισμα της Πυροσβεστικής που παραπέμπουν με σαφήνεια σε εμπρησμό με χρήση εύφλεκτου υγρού. Κάποιος ή κάποιοι φαίνεται πως περιέλουσαν με αυτό την άτυχη γυναίκα, εμπότισαν τον καναπέ στον οποίο βρισκόταν και έβαλαν φωτιά…

Εμπρησμός συγκάλυψης

Ο αντιστράτηγος ε.α του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής επεσήμανε πως επρόκειτο «πιθανότατα για εμπρησμό συγκάλυψης». Ανέφερε πως με βάση το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή, στο δωμάτιο που απανθρακώθηκε η γυναίκα αναπτύχθηκε έντονη φωτιά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τρόπο που μόνο με την βοήθεια επιταχυντή (εύφλεκτου υγρού) θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους αυτού του είδους η πυρκαγιά θα ήταν αδύνατο να προκληθεί από τσιγάρο.

Και όλα αυτά την ώρα που το διαμέρισμα της, που είχε τεθεί προς πώληση λίγο πριν τον θάνατο της έναντι 750.000 ευρώ, σήμερα φιγουράρει σε μεσιτική ιστοσελίδα με τιμή σχεδόν 2 εκατομμυρίων.

Ο γιος της άτυχης γυναίκας ενημερώθηκε από την εκπομπή ότι ξεκίνησε εκ νέου έρευνα για τον θάνατο της μητέρας του.

Ο ίδιος, αν και δεν έκρυψε την απορία του, συμφώνησε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται». «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό», πρόσθεσε.

Με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε εκείνη τη μέρα. «Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απέξω και ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Τον ρώτησα τι γίνεται και έτρεξα να μπω μέσα. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Ήταν όλα τα παράθυρα ολόκλειστα. Σκέφτηκα πως εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να ανάβει η φωτιά. Πήγα να μπω και κάηκα στο χέρι… Ευτυχώς δεν μπήκα ολόκληρος, αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ.»

«Να μη δει ποτέ δικό του άνθρωπο έτσι, όπως είδα την μανούλα μου εγώ»

Όπως ανέφερε, οι πυροσβέστες του είπαν πως η φωτιά είχε ξεκινήσει ώρες πριν. «Σιγόκαιγε μέσα. Οι τοίχοι είχαν μαυρίσει όλοι. Ήταν μια τραγική εικόνα. Το έχω αφήσει όπως ήταν τότε…».

Στην ερώτηση για το πού ακριβώς βρισκόταν η μητέρα του όταν κάηκε, απάντησε εμφανώς σοκαρισμένος. «Ήταν καθισμένη στον αγαπημένο της καναπέ, στο σαλονάκι. Εκεί όπου καθόταν πάντα. Πριν ανοίξω την πόρτα, δεν φαινόταν τίποτα ούτε καπνός, ούτε μυρωδιά. Το μόνο περίεργο ήταν ότι η κλειδαριά ήταν ζεστή. Μόλις άνοιξα, έκανε ένα ‘πουφ’ και η φλόγα ήρθε προς τα πάνω μου, έφτασε μέχρι τη σκάλα. Έπεσα στα τέσσερα και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω ούτε μισό μέτρο μέσα στο χολ. Όλο το σπίτι καιγόταν. Οι πυροσβέστες μου είπαν αργότερα πως η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη όταν μπήκαν μέσα. Εύχομαι κανείς να μη δει ποτέ δικό του άνθρωπο έτσι, όπως είδα την μανούλα μου εγώ…»