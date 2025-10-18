Κολωνάκι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση 54χρονου που «ξάφριζε» καταστήματα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 54χρονος που ξαφρίσει πολλά καταστήματα στο Κολωνάκι.

Ο άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (12.10.2025) μετά από επιχείρηση της αστυνομίας στο Κολωνάκι για κλοπή που είχε διαπράξει μία ημέρα νωρίτερα, στις 11 Οκτωβρίου, από κατάστημα επί της οδού Ηροδότου.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο, διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, αρπάζοντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο 54χρονος δρούσε βραδινές ώρες και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κονσόλα παιχνιδιών μαζί με 16 παιχνίδια, ηλεκτρικό πατίνι, 3 tablet, 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό, 2 τηλεοράσεις, 5 οθόνες, 8 πληκτρολόγια, πίνακας ζωγραφικής, ζευγάρι γυαλιά ηλίου, φωτογραφική μηχανή και κινητό τηλέφωνο.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου.