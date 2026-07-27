Κοζάνη: Θρασύτατο ζευγάρι υποδύθηκε τους πελάτες και άρπαξε κοσμήματα – Βίντεο ντοκουμέντο από την κλοπή

Ένας άνδρας και μία γυναίκα υποδυόμενοι τους πελάτες, μπήκαν σε γνωστό κοσμηματοπωλείο της Κοζάνης και εκμεταλλευόμενοι το φόρτο εργασίας του ιδιοκτήτη, απέσπασαν δύο αλυσίδες. Στη συνέχεια έφυγαν με τις αστυνομικές αρχές να τους αναζητούν. Η κλοπή των δύο αλυσίδων αξίας 2.000 ευρώ, αποτυπώνεται καρέ – καρέ σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης.

Το ζευγάρι μπήκε στο κοσμηματοπωλείο στη Κοζάνη λίγο πριν τις 11:00 σήμερα το πρωί (27.07.2026) και από ότι φαίνεται ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να δει κάποιες αλυσίδες. Ο ιδιοκτήτης τους έβγαλε μία δερμάτινη θήκη στην οποία περιέχονταν δεκάδες αλυσίδες ενώ κάποια στιγμή, έφυγε από δίπλα τους προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποια άλλη γυναίκα που είχε μπει στο κατάστημα.

Εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα, όπως θα δείτε και εσείς στη κάτω δεξιά μεριά του βίντεο, αρχίζει να περιεργάζεται τις αλυσίδες ενώ το βλέμμα της στρέφεται συχνά προς τον ιδιοκτήτη προκειμένου να δει αν την παρατηρεί.



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Όταν βλέπει ότι ο κοσμηματοπώλης έχει τον νου του μόνο στην πελάτισσα που εξυπηρετεί, τότε αρπάζει την πρώτη αλυσίδα και την βάζει μέσα στην τσάντα της. Η γυναίκα συνεχίζει να συνομιλεί με τον άνδρα που βρίσκεται δίπλα της και μετά από 30 δευτερόλεπτα θα αρπάξει και τη δεύτερη αλυσίδα, ακολουθώντας πάλι την ίδια διαδικασία.

Αφού θα την βάλει και αυτή μέσα στην τσάντα της, στη συνέχεια θα φύγει μαζί με τον άνδρα που τη συνοδεύει.

Η κλοπή αποκαλύφθηκε λίγη ώρα αργότερα από τον ιδιοκτήτη ο οποίος διαπίστωσε πως λείπουν οι 2 αλυσίδες και έλεγξε αμέσως τις κάμερες ασφαλείας.

Αμέσως έδωσε το βιντεοληπτικό υλικό στις αστυνομικές αρχές και η γυναίκα μαζί με τον άνδρα αναζητούνται.