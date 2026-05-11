Κοζάνη: Ηλικιωμένη έδωσε 80.000 ευρώ σε απατεώνες – Χειροπέδες σε 47χρονο

Στην Κοζάνη, ένας 47χρονος κατάφερε και έπεισε μία ηλικιωμένη να του δώσει 80.000 ευρώ, απειλώντας τη ζωή τη δική της και συγγενικού της προσώπου.

Από την αστυνομία της Κοζάνης εξιχνιάσθηκε η υπόθεση απάτης που έγονε πριν από περίπου έναν χρόνο, σε βάρος της 79χρονης γυναίκας. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι δέχθηκε κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος απειλώντας για τη ζωή τη δική της και συγγενικού της προσώπου, απαίτησε από αυτήν να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε μαζί της και αφού προσποιήθηκε την αστυνομικό, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 26 λίρες και τα χρηματικά ποσά των 5.750 δολαρίων και των 2.150 ευρώ και να την αφήσει σε προκαθορισμένο σημείο, κοντά στο σπίτι της. Την σακούλα, όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση, παρέλαβε ο 47χρονος.

Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 47χρονου άνδρα ο οποίος είχε τον ρόλο του εισπράκτορα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών συνεργών του για το αδίκημα της απάτης.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.