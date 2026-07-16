Κοζάνη: Βρέθηκαν οστά και υπολείμματα βυζαντινών αγγείων κατά την ανακατασκευή πλατείας

Υπολείμματα οστών και θραύσματα από αγγεία βρέθηκαν κατά την διάρκεια εργασιών ανακατασκευής της πλατείας Αλώνια στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με στελέχη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, από μια πρώτη εκτίμηση τα όστρακα, δηλαδή θραύσματα αρχαίων αγγείων που εντοπίστηκαν σε μια πλευρά της πλατείας κι όχι σε μεγάλο βάθος, χρονολογούνται από τη βυζαντινή εποχή.

Στην ίδια περιοχή, προς τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης αγωγού αποχέτευσης, εντοπίστηκαν υπολείμματα βυζαντινών τάφων.

Για την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το συγκεκριμένο σημείο είναι γνωστό και γι’ αυτό υπήρχε εξαρχής παρουσία αρχαιολόγου στις εργασίες ανακατασκευής της πλατείας.

Οι εργασίες που πραγματοποιεί ο δήμος Κοζάνης, μέσω αναδόχου του έργου, συνεχίζονται κανονικά, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο που εντοπίστηκαν τα ευρήματα, οι αρχαιολόγοι θα προχωρήσουν σε μικρή σωστική ανασκαφή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις.