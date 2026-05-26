Κλοπή στο νοσοκομείο Νίκαιας: Άγνωστοι άρπαξαν ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ και έφυγαν ανενόχλητοι

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς άγνωστοι μπόρεσαν και έκλεψαν ένα ιατρικό μηχάνημα χωρίς να τους καταλάβει κανείς.

Οι άγνωστοι δράστες μπήκαν σε ένα γραφείο μέσα στο νοσοκομείο Νίκαιας και έκλεψαν ένα μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ και έφυγαν ανενόχλητοι.

Οι δράστες κινήθηκαν χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς στο νοσοκομείο, αν και υπήρχε κόσμος με τους εργαζόμενους να μην αντιλαμβάνονται καμιά ύποπτη κίνηση.

Από τις πρώτες έρευνες προκύπτει ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο γραφείο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές.

Αστυνομικοί πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο, ερεύνησαν τους χώρους, ενώ στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα πιθανά στοιχεία από το δωμάτιο όπου φυλασσόταν ο ιατρικός εξοπλισμός.

Η επιχείρηση για τη σύλληψη των δραστών συνεχίζεται με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο υλικό από κάμερες ασφαλείας όσο και το ενδεχόμενο η κλοπή να ήταν οργανωμένη, με στόχο τη μεταπώληση του πανάκριβου μηχανήματος.