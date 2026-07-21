Κλειστό το Φαράγγι της Σαμαριάς την Τετάρτη 22 Ιουλίου λόγω καύσωνα

Δεδομένου του καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην χώρα ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πήρε την απόφαση, για την ασφάλεια των πολιτών, το Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά να μείνει κλειστό για αύριο Τετάρτη 22/7/2026.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λοιπόν. λαμβάνοντας υπόψη και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες άνω των 36 στα Χανιά, αποφάσισε το κλείσιμο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.

Οι συγκεκριμένες θερμοκρασίες είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, για αυτό και θα είναι κλειστό για όλους τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του.