Κλειστός ο Εθνικός Κήπος την Κυριακή και τη Δευτέρα λόγω Ζελένσκι και Πολυτεχνείου

Κλειστός θα μείνει ο Εθνικός Κήπος την Κυριακή (16.11.2025) και τη Δευτέρα (17.11.2025), όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων το Σάββατο (15.11.2025).

Ειδικότερα, έπειτα και από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα είναι κλειστός για το κοινό την Κυριακή για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα από τις 12 μ.μ. έως το τέλος της ημέρας, όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Αθηναίων.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή επισκέπτεται την Αθήνα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.