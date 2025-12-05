Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» αύριο Σάββατο για πολλές ώρες

Η ΣΤΑ.ΣΥ με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» θα παραμείνουν κλειστοί για κάποιες ώρες αύριο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., λόγω των πορειών που θα γίνουν στην Αθήνα για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ΣΤΑ.ΣΥ, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό “Πανεπιστήμιο” θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός “Σύνταγμα” στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση».