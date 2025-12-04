Κλειστά τα θέατρα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – 24ωρη απεργία από τους ηθοποιούς

Οι Έλληνες ηθοποιοί ανακοίνωσαν, μέσω του ΣΕΗ, 24ωρη απεργία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και συγκέντρωση στη Βουκουρεστίου, στις 19:00 και τα θέατρα θα κατεβάσουν ρολά.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΗ, η απεργία γίνεται με στόχο την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τον κλάδο του ελεύθερου θεάτρου με τις εργοδοτικές ενώσεις καθώς οι διαπραγματεύσεις καθυστερούσαν για 1,5 χρόνο. Επίσης διεκδικούν βελτίωση εργασιακών συνθηκών και δικαιωμάτων, αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερα ωράρια εργασίας.

«Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, έχει προκηρύξει για την Παρασκευή 5/12, απεργία στα θέατρα με αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, για πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού.

Ήδη οι παραγωγοί, όπως καταγγέλλει το ΣΕΗ, δείχνοντας τις προθέσεις τους, δεν προσήλθαν στο προγραμματισμένο ραντεβού στις 1/12 για την υπογραφή της Σύμβασης. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν την απεργία προσπαθώντας να ρίξουν “στάχτη στα μάτια”.

Οι εργαζόμενοι στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την διαφήμιση, ξέρουμε καλά το πόσο αδίστακτοι είναι οι παραγωγοί, αφού ζούμε και εμείς στο πετσί μας, μαζί με τους ηθοποιούς στα σετ, την εκμετάλλευση, την εντατικοποίηση των 13ωρων, τους άθλιους μισθούς, τα διαλυμένα δικαιώματα. Η οπτικοακουστική βιομηχανία είναι πεδίο σκληρών ανταγωνισμών, κάτω από το οποίο συνθλίβονται οι ζωές μας, τεχνικών και ηθοποιών.

Το Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα- “Κλακέτα”, συμπαραστέκεται με όλες του τις δυνάμεις στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων Ηθοποιών και στηρίζει με κάθε τρόπο την προετοιμασία για την επιτυχία της Απεργίας τους. Χαιρετίζουμε τον ανυποχώρητο αγώνα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για μέτρα προστασίας της σωματικής ακεραιότητας στους χώρους δουλειάς, για δουλειά με δικαιώματα.

Στην επίθεση των εργοδοτών που ζουν “ζωή χαρισάμενη” από τον ιδρώτα των Ηθοποιών και όλων των εργαζομένων στα θέατρα, μόνη απάντηση είναι η αντεπίθεση των εργαζομένων, ο οργανωμένος αγώνας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, στην απεργιακή συγκέντρωση του ΣΕΗ την Παρασκευή 5/12 στις 19:00 στην Βουκουρεστίου», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΗ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος στηρίζει το ΣΕΗ

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος στηρίζει απαρέγκλιτα τον αγώνα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και καλεί σε συμμετοχή όλων των εργαζόμενων στην 24ωρη απεργία των ηθοποιών.

Εδώ και χρόνια γινόμαστε μάρτυρες στην ολοένα και αυξανόμενη διάβρωση του εργασιακού τοπίου, στην καταστρατήγηση των όρων εργασίας μας, στη μη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται ως σθεναρή αντίδραση σε ένα όλο και πιο επιβαρυντικό κλίμα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Οι τακτικές των εργοδοτικών ενώσεων του θεάτρου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) είναι γνωστές. Εμπαιγμός της εργατικής πλευράς, προσχήματα, καθυστερήσεις, κωλύματα και καμία διάθεση για συναίνεση και σοβαρή αντιμετώπιση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζόμενων. Ο κλάδος μένει χωρίς συλλογική σύμβαση εδώ και 14 χρόνια. Σε αυτό το κλίμα αυθαιρεσίας και εμπαιγμών από τους θεατρικούς παραγωγούς, η κυβέρνηση δείχνει ανοχή, κωφεύει, αρνείται να επαναφέρει το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπως υπήρξε στα προ μνημονίων χρόνια και υποβαθμίζει συνειδητά την Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε ένα εργασιακό τοπίο, όπου οι ατομικές συμφωνίες αποτελούν την κύρια σύμβαση εργασίας, όπου οι μισθοί και οι απολαβές ροκανίζονται συνεχώς και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα μας καταπατώνται, δηλώνουμε το παρόν, συμπράττουμε και κινητοποιούμαστε συλλογικά.

Ζητάμε:

Άμεση υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους μας και σεβασμό στην τήρηση και ισότιμη θεσμική αντιμετώπιση των όρων τους.

Υπεράσπιση της εργασιακή αξιοπρέπειας.

Τέλος στην κοροϊδία και τον εμπαιγμό των εργαζομένων από την εργοδοσία.

Καμία πρόβα απλήρωτη.

Αξιοπρεπείς μισθούς, στο ύψος του δυσανάλογου και βαρύτατου κόστους διαβίωσης.

Τέλος στην υποδηλωμένη-ανασφάλιστη εργασία.

Καλούμε όλους και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 19:00, έξω από το θέατρο «Παλλάς» ( Βουκουρεστίου 5)», αναφέρει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος.