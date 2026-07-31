Κλείνουν οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου από τα μεσάνυχτα λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική

Ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων οδήγησε το δήμο Αθηναίων να απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα στους λόφους του Λυκαβηττού και του Φινόπουλου. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύονται η διέλευση και η παραμονή επισκεπτών και οχημάτων.

Ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Επίσης, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ο δήμος Αθηναίων, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.