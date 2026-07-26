Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίρριο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό και εξαφανίστηκε

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26.07.2026) στο Αντίρριο μετά από καταδίωξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας οδηγός Ι.Χ. στο Αντίρριο αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο και άρχισε καταδίωξη. Μάλιστα εμβόλισε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. στην προσπάθειά του να ξεφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του, διαφεύγοντας πεζός.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντίρριο και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του οδηγού.

Μάλιστα εγκατέλειψε το όχημά του σε αγροτική έκταση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής, και διέφυγε πεζός, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και τη μορφολογία της περιοχής.

Το όχημα που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο κοιμητήριο στο Αντίρριο έχει ήδη μεταφερθεί για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στο εσωτερικό του υπήρχε κάποιο παράνομο αντικείμενο ή άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στην εξέλιξη των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων της περιοχής, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί κάτι που δεν επιβεβαιώνει η αστυνομία

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.