Κιλκίς: Συμμορία απήγαγε Τούρκο και ζήτησε 3.000 ευρώ για λύτρα – Συνελήφθη 25χρονος

Στα «χέρια» της αστυνομίας βρίσκεται 25χρονος Αφγανός που κατηγορείται για την απαγωγή 45χρονου Τούρκου, στο Κιλκίς. Όπως κατήγγειλε το θύμα, ο 25χρονος μαζί με την συμμορία του, αφού τον λήστεψαν, τον κράτησαν με τη βία σε αγροτική περιοχή για να ζητήσουν λύτρα από την οικογένειά του.

Η απαγωγή έγινε στις 24 Μαρτίου σε περιοχή στο Κιλκίς. Οι δράστες αφού κατάφεραν να του κλέψουν ό,τι είχε πάνω του στη συνέχεια κάλεσαν την οικογένειά του ζητώντας χρήματα για να τον αφήσουν ελεύθερο. Οι άνθρωποί του, θέλοντας να βάλουν ένα τέλος στο μαρτύριό του, έστειλαν μέσω κούριερ 3.000 ευρώ. Αφού πήραν τα χρήματα, πραγματοποίησαν την υπόσχεσή τους και τον άφησαν ελεύθερο.

Τόσο οι συγγενείς όσο και το ίδιο το θύμα έκαναν καταγγελίες και ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ο 25χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ενώ οι υπόλοιποι δράστες ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί.