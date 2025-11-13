Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

Μια τραγωδία που συγκλόνισε όλο το χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς. Ένας 40χρονος κρεοπώλης τραυματίστηκε θανάσιμα το πρωί της Τετάρτης (12.11.2025), όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, ένα τραύμα που έθεσε άμεσα τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 40χρονος κρεοπωλης μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές επείγουσες ιατρικές προσπάθειες χωρίς ωστόσο οι γιατροί να καταφέρουν να ελέγξουν την ακατάσχετη αιμορραγία.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η απώλεια αίματος ήταν τόσο μεγάλη που ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η τοπική κοινωνία του Μαυρονερίου πενθεί, καθώς οι συγγενείς και οι φίλοι του ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν μια γνωστή και αγαπητή μορφή στο χωριό.

Η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Πέμπτης στο χωριό του.