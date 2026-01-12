Κιλκίς: Βίντεο με 58χρονο που παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Κιλκίς, κατηγορούμενος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι (12.01.2026), στη Γουμένισσα Κιλκίς, με τον 49χρονο αστυνομικό να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αφού «έφαγε κλήση» για παράνομη στάθμευση έβαλε μπροστά το όχημά του και τραυμάτισε τον αρχιφύλακα της ΕΛΑΣ, πατώντας του το πόδι.

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν: «Έβαλε πρώτη και τον παρέσυρε. Ήταν πάνω στο καπό ο αστυνομικός και δεν σταματούσε. Ξεκίνησε με σπιναρίσματα και απότομες “γκαζιές”».

Ο 58χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι δεν έβαλε εκείνος μπροστά το αυτοκίνητο για να παρασύρει τον 49χρονο, αλλά εκείνος έπεσε πάνω στο καπό την ώρα που έβαλε μπροστά για να φύγει.

Μάλιστα, ο 58χρονος πήρε αναβολή για την Τετάρτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης οδήγησης.