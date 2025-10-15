Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμό έξω από ξενοδοχείο κοντά στους Ευζώνους

Ένας νεαρός άνδρας υπήκοος Σιέρα Λεόνε έχασε τη ζωή του στη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών στον ακριτικό οικισμό των Ευζώνων, στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, το βράδυ της Τετάρτης (15.10.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, στις 20:15 το ΕΚΑΒ πήρε κλήση για νεκρό άνδρα με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε μπροστά από ξενοδοχείο κοντά στους Ευζώνους στο Κιλκίς.

Έξω από το ξενοδοχείο ο άτυχος νεαρός πυροβολήθηκε, μπήκε μέσα για να ζητήσει βοήθεια και κατέληξε εκεί.

Το θύμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με ομάδα αλλοδαπών, μάλλον Αφγανών.

Αναμένεται στο ξενοδοχείο ιατροδικαστής, ενώ η αστυνομία αναζητεί τον δράστη ή τους δράστες.

