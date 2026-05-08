Κηφισιά: Στη φυλακή ο Πακιστανός διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς – «Θύμωνα με τον κόσμο που με έβριζε»

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο Πακιστανός ντελιβεράς μετά την απολογία σε ανακριτή και εισαγγελέα για την αναίτια επίθεση σε περαστικούς με πέτρες κυρίως στην περιοχή της Κηφισιάς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιων εξ αυτών, με μια διερχόμενη γυναίκα να νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Ο κατηγορούμενος ντελιβεράς, που είχε σκορπίσει τον τρόμο στην Κηφισιά, σύμφωνα με πληροφορίες απέδωσε την πράξη του στο «θυμό του» από την απαξιωτική συμπεριφορά του κόσμου και ζήτησε συγγνώμη στα θύματα.

«Πολλές φορές όταν έδινα τις παραγγελίες οι πελάτες μου μιλούσαν άσχημα και με έβριζαν. Αυτό μου προκαλούσε νεύρα. Στη συνέχεια άρπαζα πέτρες και πετούσα χωρίς να ξέρω ότι υπήρχαν περαστικοί, γιατί ήμουν θυμωμένος», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.

Ο Πακιστανός που κατηγορείται για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα, σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά πετώντας πέτρες σε περαστικούς, ενώ οδηγούσε μηχανή κι έκανε διανομές.

Ο 28χρονος διανομέας βαρύνεται με τα αδικήματα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ανθρώπου αλλά και για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, πρόκληση βλάβης σε ξένη περιουσία.

