Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον ντελιβερά που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην Κηφισιά, με τον άνδρα να επιτίθεται με πέτρες σε γυναίκες και να τις τραυματίζει.
Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα βρίσκεται ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε ανυποψίαστους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας.
Από τις επιθέσεις του έχουν τραυματιστεί έξι άτομα.
Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.
To άρθρο Κηφισιά: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
Πηγή newsit.gr