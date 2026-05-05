Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον ντελιβερά που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην Κηφισιά, με τον άνδρα να επιτίθεται με πέτρες σε γυναίκες και να τις τραυματίζει.

Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα βρίσκεται ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε ανυποψίαστους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας.

Από τις επιθέσεις του έχουν τραυματιστεί έξι άτομα.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

To άρθρο Κηφισιά: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr