Κηφισιά: Βίντεο με τους δράστες της ένοπλης ληστείας να διαφεύγουν με νοικιαζόμενο αυτοκίνητο

Μέσα από πλάνα καμερών ασφαλείας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν οι αρχές τον δράστη της ένοπλης ληστείας στην Κηφισιά. Πρόκειται για τον ανιψιό του 77χρονου θύματος.

Οι Αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου, σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά, με λεία που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Για την εμπλοκή του στην υπόθεση, συνελήφθη ο 51χρονος, ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατηγορείται πως σκηνοθέτησε τη ληστεία μαζί με έναν συνεργό του.

Οι δύο άνδρες είχαν στήσει καρτέρι στο υπόγειο γκαράζ του σπιτιού στον 77χρονο, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Εκεί, φορώντας full face, οι δύο άντρες τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου, τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν 100.000 ευρώ σε κοσμήματα και χρήματα. Μάλιστα, τον έδεσαν και με tie wrap, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει.

Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή που είχαν συλλέξει και βιντεοληπτικό υλικό κατάλαβαν ότι ο δράστης βρισκόταν στο κοντινό περιβάλλον του θύματος.

Τελικά, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το ενοικιασμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο δράστης και κατάφεραν να τον συλλάβουν, ενώ έχει ήδη προφυλακιστεί.

Ο 51χρονος ανιψιός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση, ενώ στο σπίτι του εντοπίστηκαν ένα όπλο με σφαίρα στην θαλάμη και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι

Ο συνεργός του δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.