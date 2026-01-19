Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Συντετριμμένη η βασίλισσα Σοφία με την ελληνική σημαία στην αγκαλιά – Οι πρώτες εικόνες μετά την ταφή στο Τατόι

Σε κλίμα πόνου και οδύνης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (19.01.2026) η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, που ήταν η μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ στη συνέχεια έγινε η ταφή της στο Τατόι, όπου τη συνόδεψαν τα μέλη της οικογένειάς της με πιο τραγική φιγούρα τη βασίλισσα Σοφία. Η τελευταία επιθυμία της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν να θαφτεί δίπλα στον αδελφό της και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Μάλιστα, η επίσημη σελίδα της ισπανικής βασιλικής οικογένειας δημοσίευσε και τις πρώτες εικόνες μετά την ταφή της στο Τατόι.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, η βασίλισσα Σοφία είπε το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη και στη συνέχεια κράτησε την ελληνική σημαία που σκέπασε το φέρετρο της αδελφής της, συνοδευόμενη από τα μέλη της οικογένειάς της και πονά βουβά για την απώλεια της αδελφής της.