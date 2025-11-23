Κηδεία Πάνου Μαρινόπουλου: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τον επιχειρηματία

Το τελευταίο αντίο στον επιχειρηματία, Πάνο Μαρινόπουλο είπαν συγγενείς και φίλοι το πρωί του Σαββάτου 22.11.2025.

Σε κλίμα βαθιας συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Πάνου Μαρινόπουλου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον επιχειρηματία που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Η ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια αποτελεί σοβαρή βλάβη του εγκεφάλου λόγω έλλειψης οξυγόνου και συχνά οδηγεί σε μη αναστρέψιμες επιπλοκές. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του Πάνου Μαρινόπουλου δεν κατέστη δυνατό να αντιστραφεί.

O Πάνος Μαρινόπουλος αποτελούσε μέλος της ιστορικής οικογένειας Μαρινόπουλου, της οποίας η δράση υπήρξε καθοριστική στους τομείς του λιανεμπορίου και της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Για δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στο λιανεμπόριο μέσω της αλυσίδας Αφοί Μαρινόπουλοι και στη φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ.

Ο εκλιπών είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεύρυνση του φερώνυμου ομίλου σε νέα πεδία δραστηριοτήτων, επισφραγίζοντας σημαντικές διεθνείς συνεργασίες που ενίσχυσαν την παρουσία του στην αγορά.

Ο επιχειρηματίας είχε νυμφευθεί τρεις φορές στη ζωή του. Ειδικότερα, ο πρώτος του γάμος ήταν με την Όλγα Γουλανδρή, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Γιάννη. Ακολούθησε ο δεύτερος γάμος του με την Ιωάννα Μαρινόπουλου, από την οποία απέκτησε δύο ακόμα παιδιά. Τελευταία του σύζυγος υπήρξε η Έλενα Νάκου – Μαρινοπούλου.

Ποιος ήταν ο Πάνος Μαρινόπουλος

Ο Πάνος Μαρινόπουλος γεννήθηκε το 1951 και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε λύπη στον επιχειρηματικό κόσμο, όπου ήταν γνωστός για τη μακρόχρονη παρουσία και δράση του.

Η Μαρινόπουλος Α.Ε. υπήρξε για πολλές δεκαετίες (από το 1962 μέχρι το 2016), η μεγαλύτερη ομάδα καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων, ρούχων, ηλεκτρονικών και ποτών της Ελλάδας με έδρα τον Άλιμο Αττικής.

Η εταιρεία αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο στην Ελλάδα, έχοντας στις αρχές του 2015, 749 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 35 με την επωνυμία Carrefour, 275 Carrefour Μαρινόπουλος, 242 Carrefour Express, 6 Terra Market cash and carry, 93 Smile και 99 OK Anytime Market, ενώ δραστηριοποιούταν και στην Κύπρο από το 2005.

Στην ακμή της είχε φθάσει να λειτουργεί δίκτυο 906 καταστημάτων.