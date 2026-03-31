Κηδεία Μαρινέλλας: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός της μεγάλης τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το πρωί της Τρίτης (31.03.2026) στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, ώστε συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές να πουν το τελευταίο αντίο στην Μαρινέλλα. Η μεγάλη ντίβα του ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και αφήνοντας τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή. Στις 08:00 το πρωί, ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τις 13:00. Στη συνέχεια, η σορός της θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών ενώ η οικογένειά της ζήτησε η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, ζητήθηκε να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

Πηγή newsit.gr

