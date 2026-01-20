Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα: Το τελευταίο χειροκρότημα στην ηθοποιό – Συγκινημένος ο γιος της Μιχάλης Παγουλάτος

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι της Μέλπως Ζαρόκωστα είπαν το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό στην κηδεία της στο Α΄Νεκροταφείο, το μεσημέρι της Τρίτης (20.1.26).

Η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα έπασχε από άνοια, ενώ παράλληλα είχε προβλήματα σε πολλά ζωτικά της όργανα και και είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο γιος της τον περασμένο Νοέμβριο.

«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες. Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα», είχε δηλώσει ο Αλέξανδρος Παγουλάτος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο MEGA.