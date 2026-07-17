Κηδεία Μάρως Κοντού: Συγκλόνισε η Άντζελα Γκερέκου στον επικήδειό της – Ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, καλό ταξίδι μαμά

Με δάκρυα στα μάτια εκφώνησε τον επικήδειο λόγο της η Άντζελα Γκερέκου στην κηδεία της Μάρως Κοντού. Η γνωστή ηθοποιός που συνεργάστηκε με την αείμνηστη καλλιτέχνιδα στην «Γη της Ελιάς» την αποκάλεσε «γενναίο θηλυκό και πρότυπο γυναίκας» αλλά και «μαμά» λόγω και του ρόλου της στην γνωστή σειρά του MEGA.

Η Άντζελα Γκερέκου ήταν από τις πρώτες που βρέθηκαν στην Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία της Μάρως Κοντού. Συγκινημένη μίλησε με λόγια καρδιάς για την αγαπημένη της φίλη, λέγοντας πως την στήριξε στις δύσκολες στιγμές και της έμαθε ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος.

«Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής», πρόσθεσε.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα έγιναν στην κηδεία της Μάρως Κοντού.



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«Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ»

«Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Όμως αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, μπροστά στις κάμερες, έμαθα τόσα πολλά από τη συνεργασία μας και από τη σπουδαία ηθοποιό που ήσουν. Και πίσω από τις κάμερες, έμαθα ακόμη περισσότερα, όταν μοιραστήκαμε τόσες στιγμές και δεθήκαμε πραγματικά.

Με στήριξες, όπως στήριξες όλους μας, στις δύσκολες στιγμές. Μαζί κλάψαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους και την παρέα μας. Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ, να σε αγαπώ και να θυμάμαι όλα εκείνα τα αστεία και γλυκά περιστατικά που ζήσαμε μαζί.

Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής. Μου έλεγες να μη γυρίζω το βλέμμα πίσω. Μου έλεγες πως όλοι είμαστε περαστικοί και πως δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα και να ζούμε το σήμερα.

Μου δίδαξες πολλά. Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ. Θα σε συμβουλεύομαι πάντα, θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρίνα. Καλό σου ταξίδι, μαμά.