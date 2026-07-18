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Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» – Συντετριμμένοι η σύζυγός του και οι «Φίλοι για πάντα»

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» – Συντετριμμένοι η σύζυγός του και οι «Φίλοι για πάντα»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Λορέντζο Καριέρε, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο μουσικό. Η κηδεία του έγινε το πρωί του Σαββάτου (18.07.2026) στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, με τους παρευρισκόμενους να κρατούν λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια.

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του Έλενα Κατραβά η οποία έφτασε στον Ιερό Ναό με κατεβασμένο το κεφάλι της. Μαζί με τον Λορέντζο Καριέρε είχαν αποκτήσει δυο παιδιά. Στην κηδεία του μουσικού βρέθηκε πλήθος κόσμου, μεταξύ αυτών ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά, ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Γιάννης Κουτράκης και τα μέλη του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα» στο οποίο συμμετείχε ο Λορέντζο Καριέρε.

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ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Τα μέλη του συγκροτήματος «Φίλοι για πάντα»
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Ο δημοσιογράφος, φίλος και κουμπάρος του Λορέντζο Καριέρε, Γιάννης Κουτράκης
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Ο Γιώργος Ελευθέρας

Ο γιος της Ματούλας έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 51 χρόνων.

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Ο Γιάννης Αϊβάζης
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Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

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Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, από το οποίο εν τέλει νικήθηκε.

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Ο Νίκος Βουρλιώτης / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Ο αγαπημένος μουσικός συστήθηκε στο κοινό μέσα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Bar» του Mega στις αρχές του 2000 και από τη συμμετοχή του στο γνωστό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Πηγή newsit.gr

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